القوات التركية تواصل عدوانها على عفرين.. اردوغان: السيطرة على جبل برصايا بات قريباً!

جهينة نيوز

واصلت القوات التركية لليوم التاسع عدوانها على منازل المواطنين ودور العبادة والمواقع الاثرية في منطقة عفرين والقرى المحيطة بها بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية حسبما نقلت سانا بأن قوات النظام التركي قصفت بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة قرى وبلدات في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان التركي تسبب بتدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية ومسجد صلاح الدين الأيوبي ومقبرة ناحية جنديرس الواقعة في الريف الجنوبي الغربي لمدينة عفرين.

ولفتت المصادر إلى وقوع إضرار كبيرة في البنى التحتية والخدمية نتيجة العدوان التركي ولا سيما شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء الأمر الذي سيؤدي إلى تعريض حياة المدنيين للخطر بسبب عدم قدرتهم على الحركة لتأمين المياه والغذاء تحت القصف المتواصل.

وأسفر العدوان التركي في أسبوعه الأول عن استشهاد 86 شخصا وجرح 198 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار بالبنى التحتية بينما توقفت الحركة فى منطقة عفرين والقرى التابعة لها نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

وبنفس السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستحرر بعد قليل جبل برصايا الاستراتيجي الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية. حسب تعبيره.

وأوضح أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية جوروم وسط البلاد، اليوم الأحد،: "تحدثت مع الضابط الذي يقود العمليات العسكرية في جبل برصايا بمنطقة عفرين التابعة لريف حلب، وأخبرني بأنّ القوات التركية ستحرر قمة الجبل من الإرهابيين بعد قليل"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأشار الرئيس التركي، إلى أنّ عدد الإرهابيين الذين تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، بلغ 484 إرهابياً.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له السبت الماضي عن ادانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التى هى جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية مطالبا المجتمع الدولى بادانة هذا العدوان واتخاذ الاجراءات الواجبة لوقفه فورا.