سر إطلاق "الوليد بن طلال" لحيته في الحجز؟

جهينة نيوز

كشف إعلامي سعودي، مساء أمس السبت، عن سر إطلاق الأمير الوليد بن طلال لحيته، التي أثارت سيلاً من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي في برنامج "الأسبوع في ساعة" إدريس الدريس على قناة "روتانا" إنه تواصل مع الأمير هاتفيا، وأوضح له أنه لم توجه له اتهامات، وأن ما تم عبارة عن نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية.

وأضاف الدريس، أن النقاش استمر فترة من الوقت، في عدة أمور مهمة أخرى، تختلف عن العمليات التجارية، مؤكداً صحة ما ورد في مقابلته مع وكالة "رويترز" من موضوعات.

وتابع: "الأمير الوليد ذكر لي استياءه من الشائعات التي تداولها البعض عن سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش كما في بيته، وعن إطلاق لحيته قال الأمير: أعجبتني وسأتركها لأنها "نيو لك".

وأطلق سراح الملياردير السعودي، أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، أمس السبت، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.