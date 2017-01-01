أبراج يوم الاحد 2017/1/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٨ /١:متفاخر حساس واضح طباعه حادة يعيش بامان نفسي مستقل يترك انطباع قوي لدى من يقابله، يعشق المغامرات والتحديات مخلص يحب التفكير يكره الروتين، قائد بالفطرة عام ٢٠١٨ يفتح لك سفر واستقبال وتوديع حل لمشاكل، حذر من محيطك معاملات على صعيد عقارات، لكن تجنب المواجهات، انتبه لاموالك من المخاطرة حظوظ بالاشهر السادس والعاشر والرابع

الحمل: نهار ايجابي لتلتقي بالاحبة وتحقق حلم، مواضيعك فيها حركة اتصالات مع اخوة وجيران او جهة تدعم موقفك، حاول ان تقوم بمصالحة مع حبيب او مدير او زميل او اخوة او جيران، او مقابلة ناجحة، مساء تحصل على راحة بال مع العائلة، تطوير فكري مع العائلة وتكون معتدل بانتقال القمر لبرج السرطان

الثور: لست راض ولكنك تفرض حضورك بشخصيتك المميزة تلتقي مع الاصدقاء، تتلقى مساعدة او دعم لتناقش مسائل مالية، لا تجازف، الفترة نشيطة الحركة واللقاءات والخبر الغير منتظر والمرحلة الجديدة توصل بها رسالة، حاول طلب توضيح

الجوزاء: تفرض حضورك وتلتقي، تقوم بحوارات حول الطاولة تعالج مسائل تموينية قانونية، القمر ببرجك يعطيك وتيرة فيخا حماسة ونشاط، تفاوض بذكاء وتختم النهار على صعيد وضع مالي وتتمتع بدفء الحبيب وتنسى الهموم، تجد نتيجة اعمالك السابقة على صعيد امور مالية

السرطان: وضعك فيه بعض الاختلاطات والضغوطات، لا تحتج ولا تنفعل حاول التزام الصمت حتى لو كنت غاضبا من الداخل، من المساء يكون القمر عندك يحمل لك طاقة ونشاط، رحابة الصدر ضرورية، زيادة المشاكل هي بسبب القمر لم يصل بعد الى برجك، حاول ان تتفاءل

الاسد: نهارك جيد كن جاهزا لاقتناص الفرص لا تبقى وحيدا بل كن مع مجموعة من الاصدقاء، لانك تشعر بالطمأنينة، بالمغيب تختفي الحماسة والمناعة، انتبه من التترض للفشل في الفترة القادمة، لا تغامر ولا تتبرع بخدماتك، مساء جدول اعمال قد يكون فيه تعصيب

العذراء: اتتبه من سوء تفاهم من بعض المشاكل على صعيد عملك، لا تسمح لاحد ان يؤثر عليك او يؤثر على مكانتك كي تحافظ على مركزك، ضغط على صعيد العمل واذا كان عندك مقابلة مع مسؤول تحاشى اي نقاشات، تقف مع الاصدقاء وقفة رائعة مساء.

الميزان: تقوم بزيارات واتصالات وترغب بالقيام برحلة وتناسبك العقود والقيام بترويج لعمل، توديع واستقبال زوار، لا تتاخر بوضع اي هدف في قلب هذا النهار، تطرأ احداث غير متوقعة مساء تؤثر عليك بشكل سلبي، كرر محاولاتك مساء على صعيد العمل، نهار مربح للبيع والشراء

العقرب: مشغول ببعض المسائل المالية، لا تأخذ خطوة او قرار حتى تتفادى خسارة، كن واقعي وراعي ظروفك الخاصة، تقرب بين الاحبة وتبوح بمشاعرك تفكر بسفر تحسن خطواتك، تملك خطة طوارئ تحققها مساء

القوس: تعزيز شراكة بالعمل والعاطفة، تنقل هموم مسؤوليات حاول الاضاءة على بعض الايجابيات، لا ينفعك التوتر ولا الجدال، عالج تطوراتك بالاعصاب الباردة، لا تتسرع باتخاذ القرارات لان القمر بالجوزاء

الجدي: واصل ما بدات من عمل سابق، انتبه لصحتك لا تسمح للواجبات بالتراكم عليك، عندك عمل كثير وتنقل من مكان لمكان، عداوات واهمال ووضعك الصحي في تراجع، كن عند حسن ظن الاخرين، عندك مؤامرات انتبه منها

الدلو: الحظ معك عاطفيا وماديا، تنقلات زيارات اتصالات اجواء نسبيا جيدة، لقاءات طارئة في سهرة او لقاء، خبر فني خبر معنوي تغير مكان اقامتك، تهتم باطفال اذا كان عندك اطفال او باطفال زوار

الحوت: تنهمك بامور لها صلة بالبيت او العائلة، لا تتهرب من مسؤوليات، نظم وقتك جيدا من اجل تفادي التقصير، تتلقى النصائح من العائلة، تشعر بالازعاج حول مسالة شخصية ظهر فجاة، القمر ضمن مربعك يوجد عرقلات وتاجيلات