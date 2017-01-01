إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر

جهينة نيوز:

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، جميع الرحلات في مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر بسبب شدة تساقط الثلوج، بحسب موقع روسيا اليوم .

واجتاحت الثلوج طهران وعشرات المدن الإيرانية، وقد توقعت السلطات في البلاد انخفاض درجات الحرارة حتى العشرين تحت الصفر خلال اليومين المقبلين في المحافظات، وذلك بعد شهور من شح الأمطار.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن العديد من المحافظات الإيرانية شهدت هطول الثلوج، فيما أغلقت محاور الطرق الرئيسية في محافظة أردبيل غربي البلاد بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن سماكة الثلوج بلغت في مناطق من محافظة أردبيل 100 سنتمتر، وبدأ هطولها منذ يوم الخميس الماضي واستمر حتى السبت.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن العقيد نادر رحماني رئيس مركز التحكم المروري في الأمن الداخلي، أن الثلوج تتهاطل في مناطق من آذربيجان غربي وزنجان وهمدان ومرتفعات كندوان وكياسر وسمنان في محافظة مازندران، ومحور آسالم خلخال في محافظة جيلان، ومناطق في محافظة مركزي، وبعض المحاور في مشهد بولاية خراسان رضوي ولرستان وقزوين.

المضدر RT