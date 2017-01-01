الاحتلال التركي يهاجم الآثار و أنباء عن اسقاط مروحية تركية

جهينة نيوز

كما فعل الاحتلال الامريكي و تنظيم داعش في العراق و سورية بدأت تركيا توسع عدوانها ضد سورية ليشمل المواقع الأثرية التي لا يوجد فيها أي عناصر مسلحة

و شن الاحتلال التركية غارة جوية على معبد تاريخي في بلدة عين دارة أدت الى تضرر كبير في المكان الأثري الذي لم يكن فيه أي وجود عسكري (الصور المرفقة قبل و بعد الغارة)

و من جانب آخر قالت وحدات حماية الشعب في عفرين انها اسقطت مروحية تركية بصاروخ محمول دون تحديد نوعه في تطور للأحداث و ذلك بعد أن تحسن الطقس و إستأنف العدوان التركي هجومه على المواطنيين السوريين في مدينة عفرين.