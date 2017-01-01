جريمة تهز الجيش المغربي و الجاني يفجر فضيحة من العيار الثقيل

جهينة نيوز

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، حكما بالسجن مدى الحياة ضد جندي قام بقتل قائده بسبع رصاصات من سلاح رشاش.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الصباح" المغربية، اعترف الجندي بجريمته التي ارتكبها بواسطة سلاحه الميري.

وأشار الجندي إلى أن المجني عليه تحرش به جنسيا، ونشبت بينهما خلافات انتهت بإطلاق النار عليه.

وأوقف الدرك الحربي الجاني بمنطقة "فم دركة"، وتم نقله إلى مقر الفصيلة القضائية للدرك الحربي بأغادير.

وأكد شهود عيان أن خلافا نشب بين الجاني والمجني عليه، ليغادر القاتل مكان الحادث، ويعود عقب نحو 15 دقيقة مطلقا الرصاص على المجني عليه من سلاحه الآلي.

وأضافت المحكمة العسكرية جناية الترصد إلى القتل العمد، بعدما تبين لها أن الجندي فكر 15 دقيقة في ارتكاب جريمة القتل.