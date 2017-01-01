مصدر سعودي.. الوليد بن طلال عقد "تسوية" مع السلطات للإفراج عنه

جهينة نيوز:

أكد مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" السبت، ان الملياردير الامير الوليد بن طلال توصل الى "تسوية" مع السلطات في مقابل الافراج عنه، من دون ان يُحدد طبيعة هذه التسوية.

وأوضح المصدر مفضلاً عدم كشف هويته، انه "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية، التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال".

وقال مصدر حكومي سعودي مطلع لوكالة "رويترز" ايضاً: "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير عند الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته".

وأضاف المصدر في رد على سؤال من "رويترز"، عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد: "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية، وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطياً وتعهده بعدم تكرارها".

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظلّ رئيساً لشركة "المملكة القابضة"، اجاب المصدر: "بكل تأكيد".

والوليد بن طلال، أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني 2017، الى جانب أمراء ومسؤولين، ونقلتهم الى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض.