اللجنة الأولمبية الدولية تدعو 169 روسيا للمشاركة في الأولمبياد الشتوي

جهينة نيوز:

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، أن 169 رياضيا روسيا تم دعوتهم للمشاركة في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي.

وقال ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس الوفد الأولمبي الروسي في بيونج تشانج لوكالة أنباء "تاس" الروسية "اليوم اللجنة الأولمبية الدولية سجلت قوائم الرياضيين والوفد الروسي في نظامها".

وتم اختيار القائمة من بين 389 رياضيا بعد تنقيتها من قبل لجنتين لفحص الاشتباه في تعاطي المنشطات.

ويتأكد بذلك صحة الأرقام التي كشفت عنها يوم الخميس الماضي اللجنة الأولمبية الروسية التي تعرضت للإيقاف.

وكشف مسئولون روس في وقت سابق هذا الاسبوع أن 111 رياضيا استبعدتهم اللجنة الأولمبية الدولية من القائمة الأصلية التي ضمت 500 رياضي روسي، من بينهم فيكتور ان بطل المضمار القصير، وانطون شيبولين بطل البياثلون وكسينيا ستولبوفا بطلة التزلج الفني.

ويشارك الرياضيون الروس في اولمبياد بيونج تشانج التي تقام خلال الفترة بين التاسع و25 شباط/فبراير المقبل تحت علم محايد