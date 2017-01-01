خطر الإصابة بأزمة قلبية يزيد 6 مرّات بسبب الانفلونزا

جهينة نيوز:

أشارت دراسة أخيرة إلى أنّ خطر الإصابة بأزمة قلبية يزيد 6 مرّات أثناء إصابة الإنسان بالإنفلونزا.

واكتشف كبير المُعدين، الدكتور جيفري وونغ، وفريقه البحثي الكندي أنّ أمراض الجهاز التنفسي الأخرى قد تزيد بدورها خطر الإصابة بأزمة قلبية، لكن ليس بهذه الدرجة.

ولفت وونغ، الذي يعمل في معهد علوم تقييم الأداء السريري في تورنتو، إلى أنّ هذه النتيجة الجديدة تعزّز أهمية التطعيم ضدّ الإنفلونزا وإجراءات الوقاية، مثل غسل الأيدي بانتظام للوقاية من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض المُعدية.

واستخدم العلماء حالات مؤكدة من الإنفلونزا، وحلّلوا 364 حالة إصابة بأزمة قلبية منذ منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2015 بين سكان إقليم أونتاريو في سن الـ 35 وأكثر، من المسجّلين في برنامج التأمين الصحّي الذي تموّله الحكومة.

وتبيّن أنّ معدل دخول المستشفى بسبب الإصابة بأزمة قلبية أسبوعياً في الأيام السبعة الأولى من تشخيص الإصابة بالإنفلونزا بلغ 20.0 مقابل 3.3 أسابيع خلال 52 أسبوعاً قبل الإصابة و51 أسبوعاً بعد اليوم السابع من الإصابة. كما انخفض احتمال الإصابة بشدّة في اليوم الثامن من التشخيص.

ومن بين 332 مريضاً شملتهم الدراسة وأصيبوا بأزمة قلبية واحدة على الأقل أثناء التعافي من الإنفلونزا، لم يكن 69 في المئة منهم قد تلقّى التطعيم ضدّ الإنفلونزا. وكانت تلك أول أزمة قلبية لنحو 76 في المئة منهم.

وأشار الباحثون إلى أنّ المرضى الذين شملتهم الدراسة لم يكونوا مصابين بأعراض إنفلونزا خفيفة، وبالتالي من غير المعلوم إذا كانت النتيجة تسري على المصابين بعدوى أقلّ حدة.