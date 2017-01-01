الطيران الأمريكي يهاجم الشرطة العراقية لانها اعتقلت مسؤول في داعش

جهينة نيوز

ارتكبت القوات الأميركية مجزرة جديدة في العراق بإقدام إحدى مروحياتها على قتل سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم مديرا ناحية وشرطة البغدادي بمحافظة الأنبار.

و أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار قوله.. إن “مروحية أميركية قتلت سبعة أشخاص وأصابت 11 آخرين جروح بعضهم خطيرة إثر قصفها عدداً من السيارات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة الناحية العقيد سلام العبيدي خلال توجههم إلى منزل شيخ عشيرة العبيد بالناحية الشيخ معدي العبيدي على بعد 90 كم غرب الرمادي” و ذلك بحسب ما نقلت السومرية نيوز.

و أفادت تقارير لاحقة نشرتها قناة سورة أن العدوان الامريكية على سيارات الشرطة العراقية جاء بعد قيامها بإعتقال قيادي بارز لتنظيم داعش الارهابي و هو ما يدعو للإستنتاج الى أن سبب الغارة هو أن القيادي في داعش يملك معلومات حساسة عن علاقته بالمخابرات الامريكية و عندما تم إعتقاله قامت القوات الامريكية بمهاجمة القافلة في محاولة قتل كل من فيها.