خدمات مجانية فورية ضمن تطبيق للأجهزة الذكية في كهرباء حلب

جهينة نيوز

أنجزت كوادر الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب تطبيقا يعمل على كل أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية العاملة على نظام أندرويد يمكن من خلاله لجميع المواطنين الحصول على العديد من الخدمات المجانية الفورية.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد عمر الصالح أن التطبيق يتضمن أربع خدمات أساسية لجميع المشتركين أولها تسديدات المشترك وتتضمن كل فواتير المشترك المسددة سابقا من بداية اشتراكه بالعداد الكهربائي حتى آخر فاتورة تم تسديدها والثانية الذمة المالية المترتبة على المشترك وتشمل كل الفواتير المستحقة عليه والثالثة إمكانية ادخال التأشيرة عن بعد وفق عدة نماذج تبعا لنوع العداد الموجود لدى المشترك ولكل منها طريقة محددة وموضحة على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى خدمة الشكوى الفورية.

والبرنامج حسب الصالح خطوة في إطار تبسيط الإجراءات واختصار الزمن لإنجاز معاملات المواطنين وخدمتهم بشكل أفضل وحل المشكلات التي تعترضهم بصورة عاجلة دون أن يضطروا إلى مراجعة الشركة.

وبين الصالح أن هذا التطبيق يمتاز بسهولة الاستخدام ويكفي المشترك ادخال رقم اشتراكه والرقم الخاص المدون على كل الايصالات للحصول على الخدمة التي يرغب بها .

وحول إمكانية توسيع الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق للمشتركين أشار الصالح إلى أن الأمر متاح وسيتم ذلك وفقا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين لافتا إلى أن التطبيق أنجز بخبرات وإمكانيات كوادر الشركة الذين عملوا 3 أشهر لإنجازه وبالتالي فإن إمكانية تعديله متاحة ومتوافرة على الدوام بما يسهم في تبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين بشكل أفضل وأسرع وأسهل.

وختم مدير كهرباء حلب بالقول: إن تحميل التطبيق متاح للجميع من خلال صفحة الشركة على موقع فيسبوك .