للمرة الثالثة على التوالي .. سورية تحصد لقب ملكة جمال العرب في امريكا؟!

السبت, 27 كانون الثاني 2018 الساعة 14:02 | منوعات, منوعات

للمرة الثالثة على التوالي .. سورية تحصد لقب ملكة جمال العرب في امريكا؟!

جهينة نيوز:

توجت السورية إيناس العوام ملكة جمال العرب لعام 2018 ، وذلك ضمن حفل أقيم في مركز الفنون بولاية أريزونا الأميركية.

والعوام سورية الأصل وتحمل الجنسية الأميركية، ولدت في محافظة السويداء جنوب سورية وأمضت عشر سنوات بالمملكة العربية السعودية قبل أن تهاجر إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

وبحسب دنيا الوطن، تختلف مسابقة ملكة جمال العرب في أميركا عن غيرها من المسابقات، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر، ولكن بديلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة ، كما أن إختيار لجنة التحكيم يتركز على الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدى الإندماج في خدمة المجتمع.

وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمجموعة من أحدث أغانيها ،الى جانب الفنان المصري ياسر درويش والعراقي بشار القيسي.


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  1. 1 عدنان احسان - امريكا
    27/1/2018
    14:35
    مسابقات مصخره .. يديرها مهرج مصري ..
    بنات جبل العرب ..قمه في الجمال ـ الاخلاق والتهذيب / والوعي / والثقافه / والانوثه الطاغيه .. والحضور المميز / شعب لا يزال يحافظ علي اصالته وجمال بناته حقيقي ولا يحتاج لهذه المسابقات الاشبه بسوق النخاسه ... ولكنها ... اذا عاشت بالسعوديه ..لابد انها تطبعت باخلاق شركه ارامكو ...

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