مسؤول سعودي يكشف مستقبل ملف "الفساد" بعد الافراج عن الوليد بن طلال!

جهينة نيوز

كشف مسؤول سعودي حقيقة الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، ومستقبل ملف "الفساد في المملكة.

وأكد اللواء متقاعد أنور عشقي، عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" عبر الهاتف أن رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال خرج من مكان احتجازه في فندق ريتر كارلتون بالرياض.

وقال عشقي: "بلغني الآن أن الوليد بن طلال خرج بالفعل من الحجز، كما تأكد خروج الوليد الإبراهيم(صاحب قنوات ام بي سي) ورجال أعمال آخرين أيضا".

وأشار عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، إلى أن ملف الفساد في السعودية "على وشك الإغلاق"، لافتا إلى أن بعض المشتبه فيهم طالبوا فصل القضاء السعودي في قضاياهم.