مفتي مصر يدعو المواطنين للمشاركة الكثيفة بالعملية الإنتخابية وفق معايير حقيقية

جهينة نيوز:

دعا مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام المواطنين المصريين للمشاركة الكثيفة بالانتخابات الرئاسية وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن و لإعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قدوة في ممارسة العملية الانتخابية .

و أكد المفتي على دور المواطن بالانتخاب لأنه الشاهد المسؤول أمام الله عن شهادته دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية تتناقض مع مبادئ الدين و الأخلاق العامة

و أشار إلى أنه على الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة؛ لأن صوته أمانة.

وشدد مفتي الجمهورية، في برنامجه الأسبوعي «حوار المفتي»على ضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية في إطارها القانوني، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانوني فإنها تكون قد اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، موضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التي تنفق في هذه الحالة بمثابة الرشوة وهي محرمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية "