أردوغان: قضينا على 394 إرهابياً خلال 8 أيام من عملية "غصن الزيتون"

جهينة نيوز

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 394 "إرهابيا"، ومقتل 16 من القوات التركية والقوات المتحالفة معها، خلال 8 أيام

وقال أردوغان اليوم السبت خلال حفل افتتاح نفق للمواصلات في مدينة أسطنبول "خلال 8 أيام من عملية غصن الزيتون قضينا على 394 إرهابيا، وفقدنا 16 عنصرا بينهم مقاتلين من الجيش الحر".

وأضاف أردوغان " سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الإرهاب في عفرين والحفاظ على أمننا القومي وإذا لم يدعمنا حلفاؤنا سنقوم بذلك وحدنا.

سبوتنيك