الصين تسعى لـ «تدمير الفراغ»!

جهينة نيوز

يستعد علماء الفيزياء وخبراء الليزر في معهد شانغهاي لتطوير ليزر جديد قادر على توليد أشعة قوية تستطيع رصد ظاهرة مثل "تدمير الفراغ".

ويستند هذا الاختراع الجديد إلى ليزر "Superintense Ultrafast Laser Facility" الذي يستخدم الكريستال الياقوتي والتيتانيوم الذي جربه الصينيون عام 2016، ووصلوا عن طريقه إلى قدرة غير مسبوقة بلغت 5.3 مليون مليار واط (بيتاواط).

ويأمل العلماء الصينيون بتحطيم الرقم القياسي بحلول نهاية العام الجاري، بالوصول إلى قوة ليزرية تصل إلى 10 بيتاواط، أي أكبر بـ 1000 مرة من القدرة الإجمالية لجميع محطات الطاقة في العالم.

وينوي الفيزيائيون الصينيون أيضا، هذا العام، بدء بناء ليزر بقوة 100 بيتاواط، سينتج ذبذبات قوية في غرفة خاصة تحت الأرض على عمق 20 مترا، ليبرهنوا بذلك نظرية "تدمير الفراغ".

يذكر أن بعض العلماء يشككون في هذا الاحتمال ويعتقدون أن مثل هذه التجارب ستجلب الكوارث إلى كوكب الأرض.