الحرارة الى ارتفاع وحالة الطرق في المحافظات حتى صباح اليوم هي؟

السبت, 27 كانون الثاني 2018 الساعة 11:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

الحرارة الى ارتفاع وحالة الطرق في المحافظات حتى صباح اليوم هي؟

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة من البلاد محذرة من حدوث الصقيع والجليد في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وبينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن كافة الطرق في المحافظات سالكة عدا طريق قلعة جندل بقعسم الريمة ودربل وحينة وعين الشعرة وخربة السودا بمحافظة ريف دمشق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.


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