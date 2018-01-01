أبراج يوم السبت 2018/1/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٧ / ١: قوي وصلب، يتهاون بالمحافظة على سلامته لانه يخوض مخاطرة تهورية وخاصة بعمر الشباب، يستعين بالغير لتحقيق اهدافه، احيانا يصبح استغلاليا في اقصى الحدود السلبية او الانتهازية، يعبر تعبير عاطفي، صبور وثابت يشده الانفتاح للامال والخيال والصبر يثبت اقدامه في الواقع، سنة حصاد وتحقيق مادي وقوة تظهر تاثيرات واضحة إيجابية او سلبية في الاستثمار او البيع والشراء او اقتناص الفرص او تحقيق النفوذ، توخى الحذر والاندفاع مما يجعلك بعيد عن المقاومة، سنة للتقبل، صحيا انتبه للمعدة، سنة محصول واغلاق ملفات عالقة وتحول جذري لمنتجك

الحمل: نشيط وحيوي وتجد حلا للمشاكل التي تعاني منها، حظ يفيد مصالحك، يوم يحمل لك تفاؤل على صعيد صحي او مهني او مقابلة، تجد حلا للضغوطات السابقة، تسمع خبرا كنت تنتظره، يوم جيد للمراسلات، تتكيف وتعبر عن نفسك لديك طاقات كبيرة لا تهدأ

الثور: لا يمكن للعقل ان يسكت، لانك تفهم اليوم الاشكال وتذهب وراء المال، لانه على الاقل اليوم عندك لحظات سعيدة تمارس نفوذك وتنجز عملية مالية، ارتياح والبعض يتأثر بوضع مالي ومهني، كن متحفظ ولا تبدأ بجديد وخاصة اذا عندك نزلة للسوق، انتبه لمصاريفك، نهار للتسليم ببعض الامور وتستطيع التعبير باتجاهات كثيرة

الجوزاء: القمر ببرجك اي ان موجة واحدة تمشي فيها وكل المحيط ياخذ منك هذه الطاقة، كسرت حاجز الصبر بسبب القوة واخذت نهارك بالتدريج لتقوم بالسيطرة وتدفع بمصالحك وتكون بمركز اجتماعي، تستعيد الثقة بالنفس وتجتاز العراقيل، تحسم امر وتغير شيء على صعيد شكلك الخارجي، مزاج للافضل

السرطان: نقاشات حادة ابتعد عنها، ابتعد عن الصخب جو اليوم للهدوء والاسترخاء، مسؤوليات ضخمة تترتب عليك لذا عليك التفاهم مع محيطك ربما تواجه انقطات لحوار او نقاش، لا تضيع اي استراتيجية اليوم واذا شعرت بحيرة حاول ان تصغي للاخرين ربما يكون الجواب يأتيك تلقائيا، سوء تواصل مع الاخرين وبلبلة كن حذر وانتبه من المحتالين

الاسد: نهارك متناغم استفد من اي شيء يطرا، فرصة قدرية للقاء وتعمل مع بعض الاصدقاء، يوم لتوليد الحركة الكبيرة، دعوات ولقاءات وتمشي في مشاركة او احتفال، عملية شراء كبيرة تفرحك، تتجاوب مع الافكار والمشاعر، تطاب امنية وتتحقق، انت شخص مرح وسعيد

العذراء: تضع في راسك الكثير من الاعمال، توتر وتنهي اعمالك وقد تتداخل المسؤوليات المنزلية مع مهنية مع بعضها، تطلب مساعدة وتنشر فكرة او تطلع الاخرين على انجاز او تهتم بقصة مهنية او بعلاقة بزميل، تتراكم المهمات مما يستدعي حضورك الى مكان ما بصورة سريعة، انتبه لسمعتك وانتبه من النسيان على مواعيدك، لا تتوتر

الميزان: نهارك يحمل لك مشاريع لها علاقة بترويج او اعلان او اتصال لمسافة بعيدة، نهار واعد يحمل لك نشاطات ومقابلات وتجد مساعدة وتنفذ مشاريعك او تحضر ملفات او يحتاجك الاخرون لمؤازرتهم، استشر الاختصاصيين في القضايا القانونية، حلول وتجارب جديدة واستقبال ضيوف، تختبر تجارب جديدة في الاستقبال والبيع والشراء

العقرب: نهارك جيد لتهتم بسلامتك او استقرار مالي، لا تقدم على عملية شراء كبيرة، واجبات والتزامات مستحقات وضرائب لذلك قدم تنازلات حتى تجد حلا لمسالة مالية مشتركة او اهتمام بممتلكات او مساعدة مالية لاحد من محيطك، يوم للمساعدات وبعض الاستثمارات، اوراق ثبوتية او مرافقة مريض او تهتم بصحة احد مقرب، انت حساس لكن عندك مصالحات

القوس: يبدو نهارك معكر قد تشكو من بعض العرقلات والمواجهات، تصطدم بالشريك او تختلف معه على وجهة نظر, لاتورط نفسك بمواجهات، ينتابك حزن او تلغي قصة او تلقي الضوء على شراكة مهنية عاطفية حتى تصل لحل، لا تعصب انتبه من مخالفة قانونية واذا كان عندك عقود حاول التوصل لحسم، تبادل مع طرف اخر بشان العقود والبنود، انت مزعوج ومتضايق لكن انتبه لخط الرجعة.

الجدي: تعتمد على الرقة والديبلوماسية لانك تصطدم ببعض الامور المعقدة بسبب العمل الكثير، تشعر باخطاء، اطلب مساعدة وحافظ على توازنك وغذائك والتنقل من مكان لمكان، يلعب الغرباء دور في احداث نهارك، حاول ان تذهب بعيدا عن الضغوطات، اعمى شيئا يسليك، خطواتك جيدة لا تتاخر فيها، نهار مضغوط

الدلو: تضع لمسات على أحد مشاريعك، يوم محظوظ يخدم مصالحك، اخبار جيدة، تعمل سهرة وتمارس هواية محببة على قلبك، تحصل على مكسب معنوي ومادي، تهتم لوضع بعض الاولاد او فرصة للتقرب من الاولاد، يوم جيد على كافة الاصعدة تعرف ماذا تريد على الصعيد العاطفي والشخصي، الخظ معك لا تضيع نهارك تكشف الاكاذيب فيه

الحوت: تركيز على امور بيتية شخصية عائلية، انتبه من صراع مع الاولاد او المسنين، اي قرار يجعلك بعيد عن العيون والآذان، لا تبعثر اتجاهاتك، حافظ على اسرارك، حاول ان تطيع الاوامر، للبعض ترتيب وتنظيم للبيت وللبعض حديث يحل الامور