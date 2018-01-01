وفاة الفنان نهاد طربيه إثر أزمة قلبية

جهينة نيوز:

توفي الفنان اللبناني نهاد طربيه مساء اليوم في باريس إثر نوبة قلبية

عانى الراحل من مرض السكري الذي أثّر على عينيه وأفقده البصر.

ولد نهاد طربيه في صوفر عام 1950، درس في المعهد الموسيقي وتخرج عازفاً على آلة العود.

تميزّ الراحل بصوته الجميل وقدم العديد من الأغاني الناجحة وأشهرها "بدنا نتجوز عالعيد" عالعيد،سلملي على عيونك، مشوار الحياة،طيب جداً،بنت الأمرا،حمدلله عالسلامة، عليهاأحلى جوز عيون.

تأثر بكل من زكي ناصيف وفريد الأطرش والعندليب وعبد الوهاب وجدد عدداً من أغانيهم

ابتعد في السنوات الأخيرة عن الفن بسبب المرض، وعاش في باريس بهدف العلاج