أحلام تصف هشام حدّاد "بأركوز" الإعلام .. والأخير يردّ "حطّي ايدك عكرشك"!

جهينة نيوز:

أثارت الفنانة الاماراتية أحلام جدلاً كبيراً بعد هجومها على مقدّم البرامج الكوميدي هشام حدّاد إثر تغريدة نشرها الاعلامي الشهير جمال فياض دفاعاً عن حدّاد بعد استدعائه للقضاء بسبب حديثه عن ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.

وكتب فيّاض على صفحته على تويتر :" من المؤكّد أن إثارة عاصفة من الغبار حول شخصية مشهورة ومثيرة للجدل مثل هشام حداد، هدفها إعماء النظر عن رؤية بلاوي الفساد التي تظهر لنا كل يوم، فياريت ما تدخّلوا الشخصيات العربية بالموضوع وتتحججوا بالدفاع عنها... خطة فاشلة، وفسادكم سيظلّ في الواجهة!".

ليأتيَ الرّد ناريّاً من أحلام التي سخرت من حدّاد ومن اعتباره "شخصية مشهورة"، فكتبت :"شخصيه مشهوره.. ارقوز الاعلام مع احترامي لك بس ما راح اعلق عليه بس وش جاب لجاب، وش جاب الثرى للثريا.. بس نصيحه ياليت لما يجيب اول حرف من اسم صاحب السمو الملكي #محمد_بن_سلمان يحط إيده فوق راْسه ويوقف وهو بيتكلم عليه".

إلّا أنّ حدّاد لم يتأخّر في الرد على الفنانة الاماراتية، فغرّد بدوره مستهزئاً بها :"بفرد مرة احلام تجي تعمل وزيرة اعلام و تقرر مين عنا لازم يطلع عالتلفزيون و مين لا ... و بعد بدك ٣ تغريدات تبييض وجه و برجعوكي عذا فويس من بعد ما كبوكي من الطابق الرابع... حطي ايدك عكرشك هلق".

يذكر أنّ حدّاد سيُطلّ مساء الاثنين مع الاعلامي جو معلوف في برنامجه "هوا الحرية" لكشف تفاصيل ومعطيات تحرّك مدعي عام التمييز ضدّه على خلفية إحدى حلقاته التلفزيونية.