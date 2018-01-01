فالفيردي.. برشلونة أمام مواجهة صعبة لبلوغ المباراة النهائية في كأس الملك

جهينة نيوز:

أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من القرعة التي أوقعته في مواجهة فالنسيا بالدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وصرح فالفيردي عبر قناة برشلونة: "مواجهة صعبة في طريقنا نحو المباراة النهائية، لأن فالنسيا أثبت أنه منافس قوي للغاية".

وأضاف مدرب البارسا:"الموسم الذي يقدمه فالنسيا يجعله خصمًا أكثر تعقيدًا، فهو أصعب من الفريقين الآخرين بهذه المرحلة".

وسيلعب برشلونة ذهاب نصف النهائي في كامب نو، في حين ستقام مباراة الإياب في مستايا بعدها أسبوع واحد من مباراة الذهاب التي ستقام الأسبوع المقبل، ثم يلاقي إسبانيول في ديربي كتالونيا بمسابقة الدوري.