تدني درجات الحرارة الكبير في كازاخستان تجمد الحيوانات

جهينة نيوز:

شهدت كازاخستان الواقعة بآسيا الوسطى،انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بلغ "ناقص 56 درجة

و أظهرت مقاطع فيديو، منتشرة على المواقع الاجتماعية، تجمد حيوانات بشكل مروع في كازاخستان، بعد هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة .

وتظهر مقاطع الفيديو أرانب وكلابا مجمدة حتى الموت، بعدما حوصرت في إحدى السياجات

و بحسب صحبفة ديلي ميل البريطانية دعا ناشطو حقوق الحيوانات السلطات إلى بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الحيوانات غير القادرة على مقاومة هذه الظروف الجوية الصعبة

وقالت إحدى المجموعات الناشطة في هذا المجال "نقوم بكل ما في وسعنا وعلى مدار الساعة لإنقاذ الحيوانات من هذا الصقيع القاتل".