برلين تنكر تصريحات نتنياهو بشأن ميركل إزاء الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

نفت برلين ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت له تفهم الحكومة الألمانية لموقف إسرائيل إزاء اتفاق إيران النووي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر دبلوماسية ألمانية قولها إن برلين تدرك عموما قلق إسرائيل فيما يتعلق بصواريخ إيران الباليستية وسياساتها في المنطقة، لكنها تؤيد تأييدا تاما، جنبا إلى جنب مع الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصفقة النووية المبرمة بين طهران ومجموعة 5+1 في عام 2015.

وجاء ذلك تعليقا على إعلان نتنياهو للصحافيين، في أعقاب اجتماعه مع ميركل على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أعربت عن تفهمها لقلق إسرائيل إزاء الاتفاق النووي، "بالرغم من اختلاف وجهات نظر الدولتين بشأن سبل التعامل مع الاتفاق".