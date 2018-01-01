الجعفري.. أجرينا مباحثات بناءة مع دي مستورا

جهينة نيوز:

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري في فيينا الدكتور بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي أن الوفد أجرى مباحثات بناءة قدر الإمكان مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي مستورا.

وقال الجعفري: “اغتنمنا اللقاء للإجابة عن العديد من التساؤلات وخاصة ما يتعلق بمؤتمر سوتشي”، لافتا إلى أن نتائج المؤتمر ستكون محصلة الحوار بين السوريين أنفسهم فيه.

وأوضح الجعفري أنه ليس من الصدفة أن يتزامن انعقاد اجتماع فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما يسمى ورقة غير رسمية لما يسمى إحياء العملية السياسية في سورية من دول شاركت في سفك الدم السوري.

وتساءل الجعفري كيف يمكن لفرنسا وبريطانيا اللتين تتبعان السياسة الأمريكية كأعمى يقود أعمى أن تفصلا حلا سياسيا للأزمة في سورية.. وكيف يمكن للسعودية هذا البلد الجاهلي أن تضع دستورا متقدما لسورية.

وأضاف الجعفري أن “الولايات المتحدة أوجدت تنظيم داعش الإرهابي وما زالت تقاتل على الأرض من أجله فكيف لها أن تتحدث عن حل سياسي للأزمة في سورية”.

وأكد الجعفري أن “ما تسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به.. ومن وضعها تصرف بطريقة غير مسؤولة وبين أن عملية جنيف قد ماتت”.

المصدر: سانا