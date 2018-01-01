دعوات أممية لمصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

جهينة نيوز:

دعت مجموعة من 5 خبراء أمميين مستقلين متخصصين بحقوق الإنسان مصر إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر فيها.

وجاء في بيان للخبراء الأمميين، صدر في جنيف اليوم الجمعة: "تناولنا العديد من الحالات مع السلطات المصرية ونستمر في الحصول على مزيد منها. وفي ضوء هذه المعلومات الخطيرة، ندعو الحكومة إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام".

ودعت مجموعة الخبراء السلطات المصرية إلى إعادة النظر في كافة أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المتهمين الذين كانت التهم الموجهة إليهم تستند إلى محاكمات غير عادلة، وذلك مع مراعاة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إصدار أحكام الإعدام "بناء على أدلة تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وكثيرا منها خلال فترات الاختفاء القسري".

ولم تصدر البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الأمم المتحدة في جنيف تعليقات فورية على بيان الخبراء.