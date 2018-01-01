إسبانيا ترد بالمثل على فنزويلا وتطرد سفيرها

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الإسبانية أن سفير فنزويلا لدى مدريد "شخصية غير مرغوب فيها" ردا على خطوة مماثلة من قبل كاركاس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة إينيوغو مينديز دي فيغو، اليوم الجمعة، أن على السفير الفنزويلي مغادرة إسبانيا في غضون 72 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقا لمبدأ الرد بالمثل.

وأعلنت فنزويلا طرد السفير الإسباني يوم أمس الخميس، متهمة مدريد بـ "أعمال عدائية". ويأتي ذلك بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس المحكمة العليا.