مجزرة مروعه للاحتلال التركي في عفرين

جهينة نيوز

إرتكب النظام التركي مجزرة جديدة بحق المدنيين راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة وأدت الى وقوع عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في ناحية المعبطلي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن قوات نظام أردوغان استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة منازل المدنيين في بلدة المعبطلي بمنطقة عفرين ما أدى إلى استشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص ووقوع دمار كبير في مساكن الأهالي والممتلكات العامة والخاصة في البلدة والقرى والبلدات المجاورة.

ولفتت المصادر إلى أن القصف العنيف لقوات النظام التركي سبب دمارا كبيرا في المنازل والتجمعات السكنية والمرافق العامة في المنطقة مؤكدين أن جثامين عدد من المدنيين والجرحى لا تزال عالقة تحت الأنقاض بينما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع الأهالي لإنقاذ الجرحى والناجين.

وبينت المصادر أن عشرات المدارس أغلقت أبوابها في منطقة عفرين نتيجة العدوان التركي حفاظا على ارواح الطلاب والتلاميذ حيث قصف عددا من المدارس في ناحية راجو خلال الأيام الأولى للعدوان.

وقصف النظام التركي أمس بمختلف أنواع الاسلحة المنازل السكنية في منطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم ما تسبب باستشهاد مدني في قرية جاما ووقوع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت المصادر أن عدوان النظام التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ يوم السبت الماضي تسبب باستشهاد وإصابة أكثر من 150 مدنيا ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين والبنى التحتية والأماكن الأثرية.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له السبت الماضي عن ادانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الاجراءات الواجبة لوقفه فورا.

ونزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي جراء عدوان النظام التركي حيث أكدت الأمم المتحدة أول أمس تهجير أكثر من 5 آلاف مدني نتيجة العدوان.