تعطل "فيس بوك" و"انستغرام" عن العمل في أمريكا وعدد من الدول

جهينة نيوز:

عانى مستخدمو"انستغرام" و " فيس بوك " فى عدد من الدول حول العالم من انقطاع للخدمة خلال الساعات القليلة الماضية .

ووجد الأشخاص الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى فيس بوك رسالة تقول "ستعود الخدمة للعمل قريبا، وأن فيس بوك فى الصيانة خلال الوقت الراهن، وسيعود للعمل فى غضون بضع دقائق."

ووفقا لموقع "اندبندنت" البريطانى، قال 43٪ من مستخدمى فيس بوك الذين أبلغوا عن مشاكل فى الموقع أنهم يعانون من انقطاع كلى، والبعض الآخر كان غير قادر على التفاعل فقط.

ويقترح تقرير من موقع The monitor الذى يتتبع الانقطاعات فى جميع أنحاء العالم، أن المشكلات التى تواجه مستخدمى انستغرام وفيس بوك تؤثر بشكل رئيسى على المستخدمين فى الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر أن الخدمة بدأت فى العودة بشكل تدريجى للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا وفقا لما كتبه البعض على موقع "تويتر".