ألغام إسرائيلية وأسلحة من مخلفات داعش بريف دير الزور الشرقي

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومواد سامة وألغام إسرائيلية الصنع تركها تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت وكالة سانا: أن الجهات المختصة عثرت خلال اتمامها تمشيط قريتي السيال وحسرات وبلدة الجلاء بالريف الشرقي على ألغام إسرائيلية الصنع ومواد سامة وأسلحة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة تواصل أعمالها بدقة لتمشيط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي وتطهيره من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة من تبقى من الأهالي إليها حيث عاد في وقت سابق من الشهر الجاري نحو 3 آلاف من المهجرين إلى منازلهم بعد تأمين الجهات المعنية في المحافظة المواد الأساسية اللازمة لمواصلة حياتهم الاعتيادية.

وسبق لوحدات الجيش العربي السوري والجهات المختصة التي تعمل على تأمين المناطق المحررة بشكل كامل في دير الزور أن عثرت على كميات كبيرة من الاسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول ناهيك عن كميات من المواد السامة والكيميائية.