ألبوم 50 سنت السيىء "أنيمال أمبيشن" يحصد مبالغ كبيرة بسبب Bitcoin

جهينة نيوز:

حصد ألبوم "أنيمال أمبيشن" الذي اعتبر من أسوأ انتاجات النجم 50 سنت بحسب رأي النقاد مبلغا ماليا مهما بسبب عملة " البيتكوين " .

و قال موقع "تي إم زد"، المتخصص في أخبار المشاهير،أته في العام 2014، أصدر مغني الراب واسمه الحقيقي كيرتس جاكسون، ألبوما بعنوان "أنيمال أمبيشن"، وأعلن آنذاك أنه سيكون أول فنان يقبل الدفع بالعملة الإلكترونية.

ونجح الألبوم في حصد 700 وحدة من عملة "البيتكوين" الرقمية، إلا أن 50 سنت لم يعط أهمية لهذه العملة وصرف نظره عنها.

وتبلغ قيمة 700 بيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع أو الانخفاض في أي وقت.

وكانت قيمة العملة الرقمية، عام 2014، تساوي 650 دولار.

وأكد الفنان الأميركي هذه الأخبار، حيث نشر صورة للمقال على حسابه في إنستغرام، وعلّق عليه قائلا "ليس سيئا بالنسبة لطفل من منطقة ساوث سايد، أنا فخور جدا بنفسي".