بتواطؤ اردني سعودي اوروبي واشنطن تقدم خطة عمل لتقسيم سورية

جهينة نيوز

قدمت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، وثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف، تحتوي على خطة عمل لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة السورية.

وقد حصلت قناة "RT" الروسية على نسخة من هذه الوثيقة و نشرتها، و توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، يضع سورية تحت وصاية الامم المتحدة، وأهم مفاصلها وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة بهدف تقسيم سورية وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

ودعت الدول الخمس في الوثيقة ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي يفترض ان يكون دوره وسيط ولا يحق له تقديم الاقتراحات إلى تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج دون خوف من الانتقام.

كما حددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، و القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.