بالفيديو .. حاول إغتصابها و سرقتها و حين قاومت رماها من الطابق السابع

جهينة نيوز

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لسيدة القاها ابن عم زوجها من شرفة منزلها، في منطقة حدائق المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد إطلاقها صرخات أثناء محاولة إغتصابها و سرقة شقتها ليلقي بها من الدور السابع, و ذلك بحسب ما قال شهود عيان لقناة مصرية.

وأظهر الفيديو الذي نشر في 8 كانون الثاني سيدة تتشبث بحافة شرفتها بعد أن ألقاها أحد أقاربها من شباك شقتها خلال محاولة لسرقتها، لتفلت يدها في النهاية وتسقط من الدور السابع جثة هامدة وسط صرخات وعويل الجيران الذي عجزوا من مساعدتها, و لازال الفيديو يحقق مشاهدات واسعه و إستنكار بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لبشاعة الجريمة التي أقدم عليها ابن عم زوج الضحية التي لقيت مصرعها في الحال، أو لعدم سرعة التصرف وإنقاذها خلال فترة تشبثها.