تصفية خمس ارهابيين دربتهم المخابرات الامريكية في التنف و مصادرة اجهزة حساسة

جهينة نيوز

بتاريخ 24 كانون الثاني 2017 تسللت ثلاث عربات تحمل ارهابيين من قاعدة التنف الأمريكية التي تحتلها القوات الامريكية التي دخلت من الاردن الى شرق سورية و تمكنت القوات السورية من رصدهم و إستهدافهم مما أدى الى عطب عربتين و قتل خمس ارهابيين في حين تمكنت سيارة من الفرار و العودة الى قاعدة الاحتلال الامريكي و ذلك بحسب ما أفاد مركز المصالحة الروسي الذي مقره حميميم.

و بحسب بيان للدفاع الروسية اتهمت فيه واشنطن بتدريب ارهابيين في التنف فإن قافلة من ثلاث سيارة إنطلقت من التنف مستغلة الأجواء السيئة تحمل معها أسلحة رشاشة ثقيلة و قد إشتبكت معها القوات السورية و تمكنت من تدمير عربتين و قتل خمس ارهابيين و مصادرة أجهزة حرب إلكترونية حساسة صناعه آوروبية و أعلام لداعش و قات احمد العبدو و عدد من الذخائر فيما تمكنت سيارة واحدة من الهرب و العودة الى قاعدة الاحتلال الامريكي.

و أضاف بيان الدفاع الروسية انه و بحسب لاجئين سوريين فروا من مخيم الركبان فإن القوات الامريكية تدرب ارهابيين لمهاجمة القوات السورية قريباً, في دمشق و دير الزور و تدمر.