الدفاع الروسية.. تدريب ارهابيين لشن هجمات في دمشق وحمص ودير الزور

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات أمريكية خاصة تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلحة في سوريا وذلك بهدف إفشال عملية السلام.

وأوضح المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان اليوم الجمعة، أن الجيش السوري تمكن من القضاء على مجموعة مسلحة في منطقة التنف، وعثر على أعلام وشعارات لتنظيم "قوات أحمد العبدو".

وأكد مركز المصالحة أن المسلحين يتلقون تدريبا في معسكر بمنطقة التنف تحت إشراف الأمريكيين من قوات العمليات الخاصة.

كما أوضح المركز أن الإرهابيين يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور لاستدراج قوات الجيش السوري باتجاههم من إدلب.

وجاء في بيان المركز: "وفقا لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، فإن من المتوقع أن تتسلل مجموعات مسلحة في أقرب وقت، باتجاه الشمال والشمال الشرقي".

وأضاف البيان، أن "هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل "معارضة مسلحة" من كافة الأطياف تحت إمرتها.. لتقويض العملية السلمية في سوريا".