أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق

جهينة نيوز:

يتبع العديد من الأشخاص عادات خاطئة لا سيما في الصباح، اذا يتم تناول مأكولات خاطئة تفسد لنا نهارنا، وتعطي نتائج سلبية للافطار، ولتجنب هذه الأطعمة عليكم قراءة هذا الموضوع عبر موقع صحتي.

أطعمة لا يجب تناولها على الريق:

– الحليب: تناول الحليب على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخله والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالإعياء والشعور بالتقيؤ. بالإضافة إلى أنه سيَفقد الحليب خصائصه الغذائية.

– الشاي: يؤدي تناول الشاي على الريق، وحتى بعد تناول الطعام أيضاً إلى امتصاص الحديد في الجسم، مما يسبب فقر الدم. ويُنصح بتناوله بعد وجبة الطعام بساعتين.

– الطماطم: تؤدي إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها، مما يؤدي إلى تكوين الحصى في المعدة.

– الموز: يؤدي إلى ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم، مما يسبّب خللاً في التوازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم واحتمال الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

– الفول المتبل: يؤدي إلى الإصابة بالتشنّجات، والشعور بالتقيؤ والحرقة.

– الكافيين: تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية والقهوة على الريق يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل، إلى جانب الشّعور بالحموضة والإعياء.

– البرتقال: عصير البرتقال يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء خصوصاً إذا شرب لوحده في الصباح ويفضل أن يشرب عصير البرتقال في آخر الوجبة وليس قبلها.

– البطاطا الحلوة: تسبب شعوراً بالإنتفاخ والإمتلاء.

– المشروبات الحلوة: تناول المشروبات الغنية بالسكريات على الريق يسبب خللاً في عمل البنكرياس الذي يصبح غير قادر على تحديد الحاجة إلى الانسولين، الأمر الذي يسبب انخفاضاً حاداً في مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى خلل في توازن الأحماض.

– الخيار والفلفل الحلو والملفوف: هذه الأطعمة تسبب تهيجاً في غشاء المعدة إذا تم تناولها على الريق.

– الماء البارد: يترك الماء البارد تأثيراً سلبياً على الهضم، فهو يبطئ عمليات الهضم، ما يسبب تعب المعدة صباحاً.