أبراج يوم الجمعة 2018/1/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٦/ ١: لطيف قنوع لا يتقبل نقد غيور، متعلق بجذور وفي وعنده شهامة وكرم وطموح طيب القلب، ينساق عشوائيا وراء رغباته، لا تخشاه لكن احذر تهوره، قد ينتهي من ازمة قديمة عانى منها، يوقع على شراكة مهنية وفي الاشهر القادمة مسائل مالية وتغيير في قضايا سفر او انتقال او ارض غريبة، تغيير في مسار مفروض عليك من العائلة، للبعض زواج وللبعض انفصال

الحمل: فرصة لإنجاز، تحقق رغبة ، بعض الامور المستحيلة تتحول الى محتملة على صعيد مالي او توظف مالك او تبحث عن مكسب جديد، بانتقال القمر للجوزاء تقوم برحلة قصيرة أفكار، لقاء صدفة دون سابق انذار، المزاج جيد في اليومين الفادمين، حماسة وتشويق ولقاءات تحنل لك الفترة القادمة

الثور: تشعر ببعض الانفراج، تحرز تقدم بالعمل، لا تتكل على أحد، ثقة بالنفس عالية خاصة من حولك يساعدونك، بانتقال القمر لبرج الجوزاء مطلوب منك الصبر حدد مصاريفك، تشتد رغبتك بالمصروف

الجوزاء: تغييرات وتحدي تردد وتراجع بالمزاج، عودة عنصر قديم ليتدخل بحياتك، بعض التجديدات والعرقلات، تقلب صفحات جديدة بوصول القمر لبرجك في المغيب فيؤازرك ويحمل لك خبر يحالفك القدر وتطل بحلة جديدة وتفتح باب

السرطان: نهارك جيد تشعر بانفراج، تسمع اخبار طيبة على صعيد عاطفي او شخصي، لقاء مع الاحبة، يتراكم عليك العمل، فترة ضاغطة يتغير مناخك تطلب مساعدة تنتبه لصحتك، بانتقال القمر لبرج الجوزاء تكون الفترة قاسية عليك اعتمد الصبر والوقاية

الاسد: حاول ان تشرح مسائل العمل، احتمال تحدي ومواجهة اشخاص متعنين، تتعرقل اعمالك، مساء تتحرر من الضغوطات تجد الحل، يلعب الاصدقاء دورا في حياتك بارشادك واتجاهاتك، دعوات ولقاءات وامنيات ومناسبات

العذراء: اجواء الامس تسيطر على وضعك، أحداث تعالج بعض المشاكل الطارئة، تعوض عن تاخير سابق، تصطلح الامور وتتولى ترتيب اوضاعك القانونية والاوراق والسفر، بانتقال القمر للجوزاء ضمن مربعك تنتظرك ملامة كبيرة منافسين يتربصون بك فرصة عمل بسبب علاقاتك بمجموعات كبيرة، لا تراهن على الحظ ولا تكن متطلبا.

الميزان: فرصة جديدة تتعلق بسلفة او منحة او كفالة او ما شابه اتخذ قرار عاجل بشأنها، بانتقال القمر لبرج الجوزاء تزداد شعبيتك وتقوم بحملة إعلانية تروج لفكرة او لقاء مهم، مقابلات تخص عمل تحمل لك مصالحات، تحمل لك الفترة شعبية كبيرة خاصة ان الناس يشجعوك ويؤيدك، يوم جيد لك.

العقرب: نهارك يحمل قرارات ومشاركة، تحتاج لتسوية، انتبه من العصبية حتى لو كان هناك عرقلة او تاجيل، تجنب النقاشات التي تؤدي الى توتر، لا تتحرش بكل شيء ابتعد ولا تلم ولا تحاول ان تكون قريب من الشركاء السلبيين فقد يفهمونك غلط، مساء تزيل سوء التفاهم والغموض والالتباسات وخاصة فيما يتعلق بالمستحقات او الرسوم، يطرا حديث حول مال مشترك، امور مالية تفكر فيها

القوس: نهارك فيه صعود ونزول، تحركات تنقلات ويحمل لك عقود وعمل وتطورات تدريجية وحلول لمشاكل طرات سابقا، تكيف قدر الامكان واخلق جو خاص بك، يتطلب نهارك تعاون واطلب مساعدة، مساء تركز على شراكة، القمر ببرج الجوزاء يحمل لك تقرب ممن تحب سوي بعض مشاكلك الزوجية والعائلية حاول تفهم حاجات الاخرين.

الجدي: نهارك جيد تشعر بانفراج وتسمع اخبار طيبة على صعيد عاطفي شخصي، لقاء مع الاحبة يتراكم العمل عليك والفترة القادمة فيها تغيير بالمناخ تقوم بتنقلات، لا ترفض التعاون، اليومان القادمان للعمل

الدلو: نهار متعب، للاهتمام بالاحبة والمقربين او تغيير برامجك، تجرؤ على مبادرة طالما تحفظت عليها واهتممت بوضعك العائلي، مساء سهرة ويكون الوضع افضل، تحالفك الافلاك، تسمع اخبار تخص اطفال تفاوض ونجاح، انتبه من التعقيدات، رفقة جيدة وجو رومنسي

الحوت: يحمل لك نهارك اعمال ناجحة، تعيش تجربة اعلانية او سفرة قصيرة او مقابلة او زيارة او تشارك وتكسب الاعجاب، تهتم بقصة عائلية، مواجهات وتقاليد خافظ على اسرارك كن هادئ ومتروي وانتبه لصحتك، امور تظهر ضمن مربعك مساء يجب ان ترتبها لا تتسرع بقبول اي فكرة لان القمر ضمن مربعك، مخالفة قانونية او عرقلة او تاخير