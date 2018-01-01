ترامب يزور بريطانيا خلال العام الجاري

جهينة نيوز:

أعلن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مكتب ماي قوله، إن الزعيمين (ماي وترامب) طلبا من مسؤولي بلديهما "العمل معا على استكمال تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذه السنة".

ولم يحدد المكتب موعدا محددا لزيارة ترامب المزمعة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى ترامب مع ماي على هامش مشاركتهما في منتدى "دافوس" الاقتصادي المنعقد في سويسرا.

وقال الرئيس الأمريكي لرئيسة الوزراء البريطانية، إن بلاده ستقف إلى جانب بريطانيا و"تكافح من أجلها".

تجدر الإشارة أن ماي سلمت ترامب دعوة من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عقب توليه منصبه في كانون الثاني 2017 لزيارة البلاد، إلا أنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد غير محدد عقب احتجاجات واسعة شهدتها بريطانيا ضدها.

كان من المزمع أن يزور الرئيس الأمريكي بريطانيا في شباط المقبل للمشاركة في افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى لندن، إلا أنه أعلن عبر حسابه على "تويتر" في كانون الأول الماضي إلغاء الزيارة.