هكذا شجع الناتو تركيا في عدوانها على عفرين

جهينة نيوز

دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الحكومة التركية إلى عدم الإفراط في استخدام القوة خلال عمليتها العسكرية شمال سوريا ضد المسلحين الأكراد حسب تعبيره.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته إلى مدريد، اليوم الخميس: "إن تركيا تتمتع، مثل الدول الأخرى، بالحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نود أن تقوم بفعل ذلك بطريقة متكافئة ومتوازنة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو يدعو إلى ضرورة "حل جميع المشاكل المتعلقة بالعملية التركية في سوريا من خلال مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وتركيا".

وتابع أن "تركيا دولة تضررت كثيرا جراء الإرهاب ولديها كل الأسباب لاتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها"، لافتا إلى أن عملياتها في شمال سوريا تجري خارج الأراضي التي يعمل فيها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، أنه وجه طلبا لستولتنبرغ برفع موضوع العملية التركية في سوريا للمناقشة في إطار الناتو