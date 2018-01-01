الكويت تحتج على إساءة مسؤول سعودي لأحد الوزراء الكويتيين

جهينة نيوز:

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن استهجان بلاده ورفضها لإساءة مسؤول سعودي رفيع المستوى لأحد الوزراء الكويتيين الذي زار قطر والتقى بأميرها الشيخ تميم بن حمد.

ونقل الجارالله احتجاج رسميا إلى السفير السعودي في الكويت، عبد العزيز الفايز، وفقا لوكالة الانباء الكويتية [كونا].

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، قد قال في تغريدة له أول أمس الاثنين: إن "الروضان؛ باختصار هو: الارتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة".

وأضاف "لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم الفلوس".

وزار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الدوحة حيث أعرب لأمير قطر عن شكر بلاده للدور الذي لعبته في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإيقاف عن النشاط الكروي في الكويت.