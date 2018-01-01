هل تزوجت الفنانة شيرين من الفنان حسام حبيب

جهينة نيوز:

نفى الفنان حسام حبيب كل ما تردد عن زواجه من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، اثناء تواجدهما مؤخراً في دبي أثناء إحياء المطربة لحفل بطولة "السوبر المصرية"، رافضاً التعليق على ما كتبه والده الشاعر حسين حبيب عن قصة الزواج.

من جانبه رفض المكتب الصحفي للفنانة شيرين تأكيد الخبر أو نفيه مبينا بأن شيرين قد تصدر توضيحاً حول أنباء الزواج قريباً.

وكان الشاعر حسين حبيب أثار ضجة كبرى عبر حسابه الخاص بموقع الفيس بوك عندما علق على صورة شيرين عبد الوهاب وابنه حسام بقوله: "ابني وزوجته، وتلقى التهاني من اصدقائه المقربين".