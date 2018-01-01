الإدارة الذاتية.. ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية اتجاه عفرين

جهينة نيوز:

اصدرت الادارة الذاتية في مدينة عفرين بياناً عبر موقعها الالكتروني جاء فيه: إننا في الإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين ، نؤكد مرة أخرى بأن منطقة عفرين هي جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن قواتنا وحدات حماية الشعب تقوم بواجبها الوطني منذ ٦ سنوات بحماية المنطقة ضد هجمات تنظيم داعش الإرهابي و غيرها من المجموعات الإرهابية من القاعدة وغيرها المتواجدة على الأرض السورية و تساهم في حماية وحدة أراضي سوريا و مؤسساتها الوطنية.

وتابع البيان: "و الآن يتعرض هذا الجزء من سوريا إلى عدوان غاشم خارجي من قبل الدولة التركية، الامر الذي يهدد وحدة أراضي سوريا وأمن وحياة المواطنين المدنيين الذين يقيمون في منطقة عفرين، وأن هدف هذا العدوان هو اقتطاع المزيد من الأراضي السورية من خلال احتلال منطقة عفرين" .

ولفتت في بيانها: "في الوقت الذي نؤكد بأننا سنستمر بالدفاع عن منطقة عفرين امام الهجمات الخارجية المسعورة و سنتصدى لمحاولات الاحتلال التركي لعفرين، ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية اتجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى الان على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين . الخميس ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٨ الإدارة الذاتية الديمقراطية".