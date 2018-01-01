في أوّل تعليق على الدعوى القضائية.. هشام حداد الدعوى" فركة ديني "

جهينة نيوز:

سأل مقدّم برنامج "لهون وبس" هشام حداد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود "ما الذي وجده للاستدعاء القضائي"، معتبراً أن القاضي حمود "هو من يحتاج الى الدفاع عن نفسه ولست انا".

ولفت حداد عبر اذاعة "جرس سكوب" الى أن المقطع الذي على أساسه تم الإدعاء لا يتعرض للسعودية بل هو للتهكم على تنبؤات ميشال حايك، مشيراً الى "الحلقة كانت في 2 كانون الثاني 2018 وبحسب الدعوى، فإنها تتعلق بـ 3 مواضيع: احمد الحريري، السعودية وسعد الحريري".

وقال هشام "اشك في أن الرئيس سعد الحريري على علم بالدعوى"، معتبراً أن الدعوى "هي فقط "فركة ديني" من شخص لم يعجبه ما قلت!".

في تعليقه الاول بعد الادعاء عليه، غرد الزميل هشام حداد عبر حسابه الخاص على تويتر، ناشرا مقاطع الفيديو من برنامجه والتي كانت سبب الادعاء.

وقال حداد "هيدا المقطع هوي أحد مواضيع الدعوى ... اين التعرض ؟ الموضوع الاخر يعلن لاحقا ...

وتابع في تغريدة اخرى "طيب خير ... هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى ... @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس اننا نقمع باسمك ؟؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح ؟"