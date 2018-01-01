جدل واسع في روسيا بسبب قرار التخلص من أضخم غواصتين نووييتين في العالم

جهينة نيوز

يعتبر مشروع 941 من أكثر المشاريع رعباً لدى الناتو حيث أنتج هذا المشروع الغواصات السوفيتية الشهيرة أكولا, و من هذا المشروع كان يتم التخطيط لإنتاج حاملة طائرات تسير تحت الماء و تحمل طائراتها في بدن الغواصة و قررت روسيا التخلص من غواصتين تعتبران الأضخم و الأكثر رعباً في العالم, و خلال العامين القادمين سيتم تفكيك هاتين الغواصتين أرخانجيلسك وسيفرستال, و قد وضعتا على الاحتياط في العامين 2004 و 2005.

و ما بين داعم للقرار بحجة أن الصواريخ الحديثة لا تحتاج الى هذه الغواصات الهائلة و معارض يتسائل لماذا العجلة في التخلص من هذه الغواصات عوضاً عن صيانتها أثير جدل واسع في روسيا ما بين مؤيد و معارض, حيث أن الاتحاد السوفيتي قام ببناء ست غواصات من المشروع 941 و واحدة منهم فقط تم تحديثها لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات.

صحيفة البرافدا الروسية نشرت مقال للاعلامي الروسي انطون كاليكوف تعترض على قرار التخلص من الغواصتين الأكبر في العالم و إنتقد القرار الروسي بالتخلص من الغواصتين و قال ان الامريكيين لم يتخلصوا من غواصات اهايو بل قاموا بتطويرها و أعرب عن اسفه لقرار تدمير غواصات يمكن لكل منها حمل عشرين صاروخ نووي عابر للقارات و كل منها بعشر رؤوس نووية, و نقل كاليكوف عن قائد بحري سابق قوله ان قرار التخلص من غواصتين طراز اكولا قرار بربري غير مبرر.

في حين نشرت سبوتنك النسخة الانجليزية آرارء مخالفة لما نشرته البرافدا و نقلت عن الخبير العسكري فاديم سارانوف ان البحرية الروسية لم تعد بحاجة الى هذه الغواصات العملاقة و دفع تكاليف صيانتها حيث أن هناك ردع نووي بطرق مختلفة و الإعتماد على غواصات أصغر حيث لم يعد هناك حاجة لغواصة طولها 175 متر و عرضها 23 متر و وزنها 48 الف طن خيث أن غواصات المشروع 155 مثل غواصات بوري تعتبر أكثر فتكاً و التي أنتج منها غواصات شبح فئة بوري-آ و قادرة على حمل 16 صاروخ نووي طراز بولافا.

فيما لايزال الجدل يشغل الاعلام الروسي و ليس بعيداً عن تعليقات القراء و الناشطين و لازالت الساحة الروسية مقسومة بين مؤيد و معارض لتفكيك هاتين الغواصتين و يبقى السؤال هل سيؤخر هذا الجد على تفكيك هاتين الغواصتين.؟

و يذكر أن التخلص من الغواصتين النوويتين الأكبر في العالم سيتم قبل العام 2020, و لا يوجد في الخدمة لدى روسيا من هذا المشروع سوى غواصة واحدة و هي ديمتري دونسكوي التي تم تحديثها و من على متنها جرى إختبار صواريخ بولافا, و يذكر ان هذه الغواصات قادرة على البقاء تحت الماء لمدة اربع شهور, في حين الغواصات من مشروع 955 طولها 170 متر و عرضها 13.5 متر و حمولتها 14.8 طن تتضمن 16 صاروخ بولافا بمدى 8000 كلم.