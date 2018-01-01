داعش يتسلل و يهاجم بعنف غرب البوكمال وهذه هي النتيجة

الخميس, 25 كانون الثاني 2018 الساعة 18:36 | شؤون محلية, أخبار محلية

داعش يتسلل و يهاجم بعنف غرب البوكمال وهذه هي النتيجة

جهينة نيوز

شن تنظيم داعش الارهابي هجوم واسع عبر خلال نهر الفرات ضد القوات السورية المتمركز ما بين مدينتني البوكمال و الموحسن على عدة قرى بعد أن عبر النهر من عدة نقاط حيث هاجم اربع قرى دفعه واحدة, و دارت معارك عنيفة منذ الصباح, و لكن كانت نتيجة الهجوم بعكس ما يشتهي داعش و بعكس ما يشتهي الامريكي الذي سهل هذا الهجوم.

و أفادت مصادر لجهينة نيوز بأن رد فعل القوات السورية و الطيران الروسي و الحلفاء كان عنيفاً و تكبد داعش خسائر فادحة حيث قتل أكثر من 25 ارهابي و دمر لهم عدد كبير من المعدات, و جرح العشرات و لم يتمكن داعش من تحقيق أي تقدم خلال المعارك التي دارت طوال النهار.

و يذكر بأن داعش هاجم القوات السورية و قوات الحلفاء من مناطق سيطرة قوات الاحتلال الامريكي و ميليشياتها, و من مناطق قامت فيها القوات الامريكية بحماية فلول داعش خلال تحرير البوكمال.


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