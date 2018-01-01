تركيا تعلن عدم مهاجمة القوات الحكومية في سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لن تهاجم القوات الحكومة في سوريا، مشيرا إلى أن كلا من أنقرة ودمشق تسعيان إلى الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "في وقت سابق أسقطوا (العسكريون السوريون) طائراتنا وواجهوا ردا من قبلنا، لكن طالما أنهم لا يهاجموننا لا نعتبرهم من أهدافنا، وحتى اليوم لم نتخذ أي خطوات في هذا الصدد".

وتابع موضحا: "إن النظام السوري على علم بأن YPG (وحدات حماية الشعب) تسعى إلى تقسيم سوريا، ونحن، وكذلك دمشق و"المعارضة"، ندعم جميعا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا في إطار حدودها الحالية".

وأعرب جاويش أغلو عن قناعة الحكومة التركية بأن "النظام السوري لن يتعاون مع الإرهابيين".

المصدر: وكالات