فتح التسجيل المباشر لمن لم يتقدم لمفاضلة الثانويات المهنية وتحديد مواعيد طلبات تعادل الشهادات الطبية

جهينة نيوز

اعلنت وزارة التعليم العالي للمرة الثانية فتح التسجيل المباشر في الكليات التطبيقية بجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة وكليات الهندسة التقنية بجامعات حلب وتشرين وطرطوس والفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين والسويداء والفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وبينت الوزارة في إعلانها أن التسجيل المباشر متاح للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى مفاضلة الثانويات المهنية من حملة الشهادة الثانوية المهنية لعام 2017 وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين إلى التقدم بطلباتهم إلكترونيا في مديريات شؤون الطلاب في الجامعات إعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 20-2-2018 ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من الوزارة.

واشترطت الوزارة لاستلام طلبات التقدم التأكد من عدم تقدم الطالب إلى مفاضلة الثانويات المهنية وعدم تدوينه رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقا إضافة إلى حيازة الطالب الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة للمفاضلة العامة وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

وكانت الوزارة أعلنت للمرة الأولى فتح التسجيل المباشر لحملة الشهادة الثانوية المهنية لعام 2017 في الثامن من شهر تشرين الثاني الماضي.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي أنها ستبدأ باستقبال طلبات تعادل الشهادات الطبية غير السورية اعتبارا من يوم الأحد 28-1-2018 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 15-2-2018 وذلك في مبنى الوزارة النافذة الواحدة.. كوة مديرية تعادل الشهادات.

ويشمل هذا الإعلان حملة شهادات الإجازة في الصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حائزي الإجازة بالعلوم الصحية، قبالة، تمريض ،التقانات الحيوية، تخصص السمع والنطق، طب بيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية الدورة الأولى لعام 2018.

كما حددت الوزارة موعد تقديم الطلبات لتعادل الشهادات الطبية غير السورية من حملة شهادات الإجازة في الطب البشري /دورة نيسان لعام 2018/ اعتبارا من يوم الأحد 25-2-2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 29-3-2018.

ودعت الوزارة الطلاب المتقدمين لهذا الإعلان لمراجعة مركز القياس والتقويم لاحقاً لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الالكتروني للمركز.

وتجري وزارة التعليم العالي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.