الوفد السوري يجتمع مع دي ميستورا بمقر الامم المتحدة في فيينا

جهينة نيوز

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفرى اليوم اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الى سورية ستافان دى ميستورا بمقر الامم المتحدة فى فيينا

ويأتي الاجتماع في مستهل الجولة الجديدة من الحوار السوري السوري التي دعا اليها دي ميستورا الاسبوع الماضي فى اطار العملية السياسية فى جنيف

وكان دى ميستورا اعرب امس عن تفاؤله بالمحادثات في فيينا مشيرا الى ان هذه المحادثات تجرى فى //مرحلة حرجة جدا//

وجرت فى جنيف ثماني جولات من الحوار السوري السوري انتهت اخرها في الرابع عشر من الشهر الماضى