وزير التربية: 8618 من الناجحين في المسابقة سيتم تعيينهم خلال شباط المقبل

جهينة نيوز

أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن 19367 متقدما من حملة الإجازة الجامعية نجحوا في مسابقة المدرسين المعلن عنها بتاريخ 7-3-2017 مشيرا إلى أنه سيتم تعيين 8618 بينهم 577 من ذوي الشهداء خلال الشهر المقبل كدفعة أولى.

وأشار الوزير الوز لسانا اليوم إلى أنه ستتم الاستفادة من شواغر بعض الاختصاصات المعلن عنها في المسابقة والتي لم يتقدم إليها العدد الكافي كاللغة الروسية حيث أن هناك عشرة شواغر ولم ينجح سوى اثنين من المتقدمين كما ستتم دراسة الشواغر الموجودة في جميع المحافظات خلال العطلة الصيفية لتعيين دفعة ثانية من الناجحين وفق الترتيب.

وبين الوزير الوز أنه مع انتصارات جيشنا الباسل وتحرير العديد من المناطق ستكون هناك حاجة للمزيد من المدرسين مع افتتاح مدارس جديدة في مختلف المحافظات وعلى سبيل المثال في ريف الرقة الجنوبي الغربي ودير الزور وريف حلب وبعض مناطق ريف دمشق.

ولفت وزير التربية إلى أنه وفق القانون الاساسي للعاملين في الدولة تبقى نتائج المسابقة فعالة لمدة عام من تاريخ صدورها.

وكانت الوزارة بينت سابقا أن حاجتها الفعلية من الاختصاصات العلمية هي 30 من حملة الإجازة في الطب البشري و80 من الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية واللغة الروسية 64 والعربية 822 والانكليزية 910 والفرنسية 598 والتاريخ 344 والجغرافيا 250 والفلسفة 108 والمكتبات 122 وعلم الاجتماع 300 وفي التربية الدينية الإسلامية 788 والمسيحية 114 وفي العلوم السياسية 126 ومن حملة الإجازة في العلوم أقسام الرياضيات 840 والإحصاء الرياضي 130 والفيزياء 530 والفيزياء والكيمياء 20 والكيمياء البحتة 316 والكيمياء التطبيقية 70 وعلم الأحياء 470 وفي التربية الرياضية 420 والتربية الفنية 190 والموسيقية 190 ومن الإجازة في التجارة والاقتصاد 240 ومن حملة إجازة في التربية الخاصة 98 وعلم النفس 60 وقسم التربية 50 والإرشاد النفسي 146 ورياض الأطفال 190 والمناهج وتقنيات التعليم 60 والتخطيط والإدارة التربوية 60 ومن خريجي المعهد العالي للموسيقا 32 والمعهد العالي للفنون المسرحية 30.

يذكر أن أكثر من خمسين ألف شخص من مختلف المحافظات تقدموا لهذه المسابقة في فئة المتقدمين العاديين و1123 من فئة ذوي الشهداء.