اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي بسبب!؟

الخميس, 25 كانون الثاني 2018 الساعة 14:41 | سياسة, عالمي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي بسبب!؟

جهينة نيوز

صرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، بأن اللجنة تلقت دعوة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إلا أنها لن تشارك فيه لأنه لن يركز على المسائل الإنسانية.

وقال ماورير في مقابلة مع "سبوتنيك": "نعم، لقد تلقينا دعوة المشاركة، لكن عندما اطلعت على برنامج سوتشي، لم أرى وجود مسائل إنسانية في مركز اهتمام المؤتمر، ولذلك لا أعتقد بأننا يمكننا المساهمة بشكل فعال في المؤتمر، ونظرا لأن برنامج سوتشي خارج عن مسائل تخصننا، فإننا لن نشارك فيه".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم دعوة 1600 شخص وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من الدول الإقليمية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.


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