الأوروبيون يصفون العقوبات الأمريكية ضد روسيا بـ "غير المقبولة"

جهينة نيوز

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على بعض الشركات الأوروبية المشاركة في مشاريع الغاز مع روسيا.

وتفاوتت أراء الأوروبيين بشأن العقوبات ضد روسيا بين مؤيد ومعارض، منهم من قال إن "العقوبات الأمريكية ضد شركات الاتحاد الأوروبي المشاركة مع روسيا غير مقبولة"، في حين أيد البعض الآخر هذه العقوبات بقولهم: "إن العقوبات مقبولة حتى لو سببت الضرر للشركات الأوروبية".

وقدمت شركة"IFop" الفرنسية المتخصصة باستطلاع الرأي، النتائج لوكالة "سبوتنيك"، حيث شمل الاستطلاع أربع دول هي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا) للفترة من 20 إلى 27 أيلول /سبتمبر، وشارك بالاستطلاع 3228 شخصا، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 18.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا سترد على العقوبات التي ستفرض عليها من الجانب الأمريكي، وبأن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساس الرد الروسي.